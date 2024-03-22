В исторических зданиях КГТУ планируют отремонтировать фасады и крышу

Калининградский государственный технический университет объявил открытый аукцион по выбору подрядчика, который займется ремонтом фасадов и крыши комплекса исторических зданий вуза, расположенных в районе площади Победы. Начать ремонтные работы планируется уже в апреле. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1-3.

Оба здания являются объектами культурного наследия регионального значения. Первое включено в реестр памятников как «Комплекс зданий земельного и административного суда: основное здание с пластическими украшениями портала и фасада (скульптор Г. Тилле, 1913 — 1917 гг.)», второе — «Комплекс зданий земельного и административного суда: здание тюрьмы», 1933 г.

Подведение итогов открытого аукциона намечено на 1 апреля 2024 года. Работы должны быть завершены не позднее 15 сентября 2024 года.

Как отмечается в документации, технический надзор за проведением работ будет осуществлять компания-разработчик проектной документации ООО «Лестер». «Работы выполняются на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», — отмечается в проекте договора.