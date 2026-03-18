В Калининграде с облминздрава взыскали средства, потраченные льготником на лекарства

Все новости по теме: Медицина
В Калининграде с облминздрава взыскали средства, потраченные льготником на лекарства

В Калининграде Центральный районный суд взыскал с министерства здравоохранения области в пользу пациента денежные средства, потраченные на приобретение лекарств, и компенсацию морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В интересах страдающего онкологией калининградца 1968 года рождения в суд обратился прокурор. Проверкой надзорного ведомства было установлено, что П. не смог получить по рецепту врача-онколога лекарство в аптечном подразделении ввиду отсутствия препарата и вынужден был приобрести его за свой счёт. Общая сумма расходов составила 329 100, 63 руб. Прокурор просил суд взыскать с ответчика пользу П. расходы на приобретение лекарственного препарата и компенсацию морального вреда.

Решением Центрального районного суда с Министерства здравоохранения Калининградской области в пользу П. взысканы расходы на приобретение лекарственного препарата «Кстанди» в сумме 325 599 рублей 63 копейки, а также компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей. Документ не вступил в законную силу.

«Новый Калининград» запросил комментарий в региональном минздраве.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter