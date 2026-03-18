В Калининграде с облминздрава взыскали средства, потраченные льготником на лекарства

В Калининграде Центральный районный суд взыскал с министерства здравоохранения области в пользу пациента денежные средства, потраченные на приобретение лекарств, и компенсацию морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В интересах страдающего онкологией калининградца 1968 года рождения в суд обратился прокурор. Проверкой надзорного ведомства было установлено, что П. не смог получить по рецепту врача-онколога лекарство в аптечном подразделении ввиду отсутствия препарата и вынужден был приобрести его за свой счёт. Общая сумма расходов составила 329 100, 63 руб. Прокурор просил суд взыскать с ответчика пользу П. расходы на приобретение лекарственного препарата и компенсацию морального вреда.

Решением Центрального районного суда с Министерства здравоохранения Калининградской области в пользу П. взысканы расходы на приобретение лекарственного препарата «Кстанди» в сумме 325 599 рублей 63 копейки, а также компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей. Документ не вступил в законную силу.

«Новый Калининград» запросил комментарий в региональном минздраве.