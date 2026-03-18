В России с 1 апреля планируют проактивно проиндексировать социальные пенсии

Все новости по теме: Социальные проблемы
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 2026 года — повышение пройдет в проактивном формате, то есть получателям не потребуется подавать заявления или обращаться в ведомства. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает ТАСС.

Планируется, что индексация составит 6,8%. Размер повышения рассчитают исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Выплаты пересчитают автоматически.

Как ожидается, прибавка затронет более 4 млн человек. Речь идет о гражданах с инвалидностью, детях-сиротах и россиянах, потерявших кормильца, а также о тех, у кого отсутствует или недостаточен трудовой стаж для назначения страховой пенсии.

Как отмечает портал, по последним данным, средний размер пенсии в стране продолжит расти: в январе 2026 года он составил 25 254 рубля против 23 175 рублей годом ранее.

Напомним, об индексации пенсии с 1 апреля на 6,8% ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

