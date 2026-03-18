В Приморском карьере возобновилась добыча янтаря

Калининградский янтарный комбинат открыл сезон добычи янтаря. Работы на Приморском карьере возобновились 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Технологию извлечения самоцвета в пресс-службе назвали уникальной. Она разработана комбинатом и постоянно совершенствуется. Активное развитие горно-производственного комплекса за последнее десятилетие также позволило увеличить добычу янтаря почти втрое. «Янтарный комбинат модернизировал инфраструктуру в Приморском карьере, ввел в эксплуатацию новый узел извлечения янтаря, обновил парк спецтехники. Эти меры помогли достичь стабильно высокого уровня добычи. В этом году мы планируем сохранить достигнутые показатели, обеспечивая отрасль качественным сырьем», — отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин.

Фото: Янтарный комбинат

Извлекают балтийский янтарь только в теплое время года — обычно с марта по ноябрь, так как в технологическом процессе используется вода, замерзающая при минусовых температурах. Самоцвет залегает на глубине 50 метров. На первом этапе снимают слой грунта, затем янтареносный пласт размывают морской водой. Полученная смесь по трубопроводу поступает на узел извлечения, где камень очищают от глины и примесей.

