Беспрозванных поручил муниципалитетами провести субботник 4 апреля

Все новости по теме: Город
В Калининградской области 4 апреля планируют провести общий субботник. Как сообщил на оперативном совещании правительства 17 марта губернатор Алексей Беспрозванных, с инициативой его провести выступили муниципалитеты и жители региона.

«У нас весна наступила, я в субботу, в воскресенье ездил по городу, по муниципалитетам проезжал и смотрел, как ведется работа. Я не знаю, зачем мы чего-то где-то ждем, но приступать к уборке муниципалитетов можно уже было недели полторы назад, — сказал губернатор. — Кто-то мне говорит, что еще лед не сошел, снег где-то в парках лежит. Но это небольшой участок снега, зачем ждать его,  чтобы приступить к уборке?» Беспрозванных поручил главам муниципалитетов особенно обратить внимание на парки, поскольку «люди уже пошли в парки отдыхать, весна всё-таки». «Касается всех муниципалитетов, общественных пространств, приступите к уборке территории, это важно. И второе: нужно готовиться уже к летнему периоду, это касается окоса травы и т.д., чтобы у нас не возникали проблемы что с снегом, что с травой», — добавил он.

По словам губернатора, накануне власти обсуждали вопросы подготовки к празднованию 80-летия области, и один из вопросов касался общего субботника. «Я предлагаю провести его 4 апреля, потому что из разных муниципалитетов инициатива такая была и от жителей. Поэтому давайте 4 апреля сделаем региональный субботник и приведём в порядок наши города и посёлки», — отметил Беспрозванных.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter