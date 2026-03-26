В апреле в Калининграде планируют провести месячник благоустройства, в рамках которого пройдут два общегородских субботника. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Субботники запланированы на 4 и 18 апреля. «Но это не значит, что уборка города будет только два раза в апреле, — отметила Дятлова. — В течение всего месяца коммунальные службы выполняют комплекс работ по наведению порядка на городских территориях, в том числе подметают улицы, собирают мусор с газонов, обновляют лакокрасочные покрытия на опорных конструкциях, скамейках, урнах, столбах, моют и чистят остановочные павильоны общественного транспорта от следов расклейки объявлений. Мы убираем валежник в парках, зелёных зонах, приводим в порядок наши памятники».

Также в списке проводимых работ — расчистка ливневой канализации от песка, скопившегося за зиму.

«Дойдём до всех улиц, начиная с магистральных, и придём на каждую улицу, приведём в порядок», — пообещала сити-менеджер, пригласив присоединиться к уборке калининградцев.

На субботники, по словам Елены Дятловой, всегда выходят сотрудники администрации, правительства и подведомственных предприятий, а также депутаты, представители общественных организаций и политических партий.

«Но очень бы хотелось, чтобы все жители города Калининграда приняли участие в субботниках, вышли вместе с управляющими компаниями и убрали придомовые территории. А потом ещё сделали чуть-чуть шаг в сторону и убрали прилегающие зелёные зоны. Потому что как быстро мы приведём в порядок наш город, зависит от всех нас. Список адресов, где можно присоединиться, мы опубликуем в ближайшее время на сайте, инвентарём и перчатками обеспечим», — добавила глава горадминистрации.

Провести общий субботник поручил на оперативном совещании правительства губернатор Алексей Беспрозванных. По мнению главы региона, приступить к уборке можно было ещё в начале марта.