Виолы и тюльпаны: в Калининграде начали высаживать цветники (фото)

В Калининграде начали высаживать цветы. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова, на многих объектах уже подготовили почву, внесли удобрения и высадили рассаду.

Первыми традиционно высаживают виолы, или анютины глазки. «Эти цветы — настоящий символ весны: они не боятся холодов, цветут долго и выглядят нарядно», — отметила сити-менеджер.

Цветники должны появиться у монумента «Мать‑Россия», возле «Борющихся зубров» на проспекте Мира, в скверах Достоевского и Энергетиков, а также на разворотных кольцах, в том числе на кольце ул. Донского, Румянцева и Колоскова. До 4 апреля цветы должны высадить на 25 клумбах. Кроме того, тематическая клумба появится у библиотеки им. А. П. Чехова. В этом году для нее разрабатывают проект, посвященный 80-летию Калининградской области.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

Помимо прочего, осенью в Калининграде высадили тюльпаны. Они взойдут на 8 клумбах города: на разворотном кольце улицы Борзова-Советского проспекта, на Фрунзе-Клинической, на ул. Киевской, возле Дворца бракосочетаний, на Гвардейском проспекте, на площади Василевского, на Ленинском проспекте и на проспекте Калинина.

Весенний уход за многолетними растениями — можжевельниками, астрами, лавровишнями, самшитами, гортензиями, бересклетами, шалфеями, хризантемами, розами и другими культурами — начнется в ближайшее время. Комплекс работ включает прополку и обрезку. Для роз дополнительно проведут разокучивание.