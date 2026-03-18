Власти сообщили, сколько планируют потратить на ремонт площади Победы

На содержание и ремонт площади Победы в Калининграде в 2026 году планируют потратить 19 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по финансам горадминистрации Алексей Данилов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов в среду, 18 марта.

Замглавы администрации рассказал об изменениях, которые предлагается внести в бюджет городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов. Предложенный проект рекомендовали утвердить совету депутатов.

Как сообщалось ранее, главная площадь Калининграда нуждается в реконструкции после 20-летнего срока эксплуатации. В январе глава горадминистрации Елена Дятлова говорила о намерении властей заняться этим вопросом в текущем году. Напомним, что работы по замене повреждённого покрытия на площади Победы проводятся регулярно на протяжении уже многих лет.

