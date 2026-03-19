136 эпизодов на восьмерых: в региональном УМВД рассказали о подростках-рецидивистах

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Подростковая преступность, о значительном росте которой 17 марта рассказал начальник ОМВД России по Московскому району города Калининграда полковник полиции Иван Щербаков, действительно сегодня на высоком уровне. При этом значительную часть преступлений, как уточнил в ходе годового отчета в региональном Заксобрании 19 марта врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон, совершают одни и те же несовершеннолетние граждане.

«Если взять по лицам, по несовершеннолетним, то у нас, например, восемь только несовершеннолетних совершили 136 эпизодов», — сообщил Рейсон.

Врио начальника регионального УМВД отметил, что подобные рецидивисты сильно портят статистику, поэтому было решено объединить упомянутые дела в одно производство.

«Эта цифра уже так громко звучать не будет, — добавил Рейсон. — Объединены будут в одно производство эти дела. Но мы больше делаем упор на оздоровление оперативной обстановки среди несовершеннолетних. Я не зря там отметил в своём докладе, что мы принимаем меры с прокуратурой области не по аресту детей, а помещения их в социальные учреждения закрытого типа, чтобы они дальше обучались и исправлялись».

Напомним, что ранее полковник полиции Иван Щербаков указал на «всплеск преступлений совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности».

«Как негатив следует отметить рост подростковой преступности на 233,3% (с 24 до 80). При этом следует отметить, что имеющиеся институты профилактики подростковой преступности использовались максимально возможно», — пояснил Щербаков.

