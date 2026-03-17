В Калининграде закладчики спровоцировали рост подростковой преступности на 233%

Распространение наркотиков через закладки привело в Калининграде к всплеску подростковой преступности. Об этом на заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 17 марта, сообщил начальник ОМВД России по Московскому району города Калининграда полковник полиции Иван Щербаков.

«Произошел всплеск преступлений совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (ст.322.3, 322.2УК РФ). Как негатив следует отметить рост подростковой преступности на 233,3% (с 24 до 80). При этом следует отметить, что имеющиеся институты профилактики подростковой преступности использовались максимально возможно», — говорится в тексте доклада Щербакова, имеющемся в распоряжении «Нового Калининграда».

В ходе своего отчёта Щербаков отметил, что к омоложению преступности привела именно «схема сбыта посредством закладки».

В декабре 2024 года основатель и руководитель общественной молодежной организации «ЮЛА» Виктория Осипенко сообщила «Новому Калининграду» в ходе интервью, что чаще всего подростки становятся закладчиками, не являясь наркопотребителями. Они «идут на легкие деньги».

«Сейчас молодым нужны быстрые легкие деньги, — пояснила Осипенко. — А профилактикой этого рискованного заработка заниматься трудно».