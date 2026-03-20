В Калининграде выявили 15 аварийно-опасных участков дорог

По итогам 2025 года в Калининграде было выявлено 15 аварийно-опасных участков дорог, где чаще всего происходили столкновения и наезды на пешеходов. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов.

В список аварийно-опасных вошли следующие участки дорог:

Южный обход — ул. Аллея Смелых,

Южный обход — ул. П-ка Емельянова,

ул. Батальная — ул. Автомобильная,

ул. Суворова — ул. Транспортная,

пр-кт Московский — ул. Флотская,

ул. Ю.Гагарина — ул. Куйбышева,

ул. Ю. Гагарина — ул. Молодой Гвардии,

пр-кт Ленинский — ул. Шевченко,

ул. Черняховского — ТЦ «Океан»,

пр-кт Советский — ул. Кирова,

пр-кт Советский — ул. Ген.-лет. Озерова,

пр-кт Советский — ТЦ «Гранд»,

пр-кт Советский — ул. Полецкого,

пр-кт Мира — ул. Энгельса,

ул. Ген. Челнокова — ул. Гайдара.

«Для ликвидации данных участков реализуется комплекс мероприятий, включая изменение схем организации дорожного движения, изменение режимов светофорного оборудования, изменение конфигурации пешеходных переходов, установка светофорных объектов, разметка направления движения, обеспечение видимости, обрезка деревьев, дополнительное контрастное освещение, шумовые полосы, а также установка камер фотовидеофиксации», — рассказал Антон Романов.

В 2025 году на дорогах Калининграда произошло 573 ДТП.