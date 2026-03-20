В парке имени Гагарина обещают высадить квартал магнолий

В парке имени Гагарина в Калининграде планируют высадить квартал магнолий. По словам руководителя «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрия Смищука, деревья появятся у главной аллеи уже в этом году.

«Тут будет посажено большое количество деревьев и трав, — продемонстрировал он будущий план парка во время рабочего выезда в пятницу, 20 марта. — Розовым на плане показаны магнолии. Целый квартал магнолий будет здесь, и я надеюсь, что весной все это будет цвести очень красиво».

«Новому Калининграду» руководитель дирекции уточнил, что решение о высадке магнолий было принято в связи со сложившейся «космической традицией».

«Космонавты традиционно их сажают в Сочи на аллее космонавтов, — пояснил Смищук. — Всего планируем высадить 17 деревьев сорта «Магнолия звездчатая Rosea».

Напомним, что сейчас парк имени Гагарина закрыт на реконструкцию. Работы там должны закончить к лету 2027 года.