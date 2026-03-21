Калининградскую область признали готовой к пожароопасному сезону в лесах

Калининградская область 20 марта прошла внеплановую проверку Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«Вердикт однозначен: область полностью готова к защите лесов от огня», — говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали о постоянном обновлении лесопожарного парка региона. В настоящее время в распоряжении специалистов находится 41 единица спецтехники для тушения лесных пожаров и пять беспилотных летательных аппаратов. «Дроны с камерами высокого разрешения позволяют мгновенно находить даже небольшие очаги возгорания, точно определять их границы и направление огня», — пояснили в минприроды.

Кроме того, сообщается об усилении профилактической работы в регионе. Организован непрерывный мониторинг во всех муниципальных образованиях, проводится «масштабное информирование населения» в садовых товариществах и местах массового отдыха. Особый акцент, как утверждают в министерстве, сделан на образовательной деятельности в учебных заведениях региона для формирования культуры пожарной безопасности у молодёжи.