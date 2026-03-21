Власти рассказали, какие проекты получат гранты в рамках «Балтийского долголетия»

На участие в грантовом конкурсе в рамках проекта «Балтийское долголетие» в текущем году поступило 449 заявок. К конкурсу было допущено 308 проектов. Грантовую поддержку, по итогам заседания комиссии, получат 127 из них. Об этом рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«В числе проектов, которые получат субсидии для реализации мероприятий, у нас сегодня и школа верховой езды, и арт-терапия, исцеление через рисунок и творчество, сквер-данc, йога 55+, компьютерная грамотность, занятия по улучшению памяти, мелкой моторики, занятия по творческому развитию, живопись различными видами красок», — отметила министр.

В апреле, по её словам, будет объявлен второй грантовый конкурс на реализацию социально значимых мероприятий проекта «Балтийское долголетие».

С 2025 года проект «Балтийское долголетие» стал частью национального проекта «Семья». На сегодняшний день объём финансирования составляет порядка 130 млн руб. Карту «Балтийского долголетия» оформили более 31 000 жителей области — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. С начала 2026 года это сделали 508 человек. В 2025 году в Калининградской области в рамках программы реализовали 140 проектов. Максимальный размер субсидии — 1 млн рублей.