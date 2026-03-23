В Калининградском зоопарке отметят День птиц

В Калининградском зоопарке отметят День птиц

Калининградский зоопарк приглашает на День птиц (0+), который пройдет 29 марта в 12:00. В программе запланированы мастер-классы, экскурсии, квест и интерактивы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Начнём с „птичьих“ мастер-классов — каждый участник унесет домой своего собственного голубя и аиста. Киперы и экскурсоводы проведут интерактивную экскурсию „Кругосветное птицепутешествие“ с показательным кормлением хищных птиц. Все, кто удачно пройдет квест-игру „Птица года — 2026“, получат небольшие призы от зоопарка», — следует из анонса.

Помимо этого, в течение дня будет работать выставка птичьих гнезд, яиц и перьев, а также фотовыставка «Из жизни птиц» фотопроекта «О свободных и независимых», подготовленная фотографами калининградского клуба «День фотографа».

Завершится программа «страусиными бегами», которые пройдут в 15:10. Принять участие смогут все желающие.

Стоимость входных билетов составляет 600 рублей для взрослых и 300 рублей — для детей и льготных категорий посетителей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter