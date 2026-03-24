Источник: запрет движения судов у Балтийска продиктован вопросами безопасности

Введенные в Калининградской области ограничения на движение маломерных судов по участку Калининградского морского канала в текущей ситуации связаны с мерами безопасности. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в правительственных структурах региона.

«В текущих условиях эти меры безопасности очевидны. Рыбакам рекомендуется выбирать альтернативные пути, либо альтернативные водоёмы», — сообщил собеседник.

Ранее власти расширили зону запрета пребывания граждан и движения маломерных судов в территориальном море у Балтийска. Соответствующие изменения были внесены указом временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Шерина. Ограничения распространили на участок акватории Калининградского морского канала, который фактически оказался закрыт для маломерных судов независимо от времени суток.

Как пояснил «Новому Калининграду» яхтсмен Александр Горлач, нововведение прежде всего затронет владельцев гражданских катеров и лодок, а также рыбаков-любителей, использовавших этот маршрут для выхода в море. Теперь им придется прокладывать путь через Калининградский залив, что увеличивает расстояние и усложняет навигацию.