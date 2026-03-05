Власти запретили проход маломерных судов по морскому каналу у Балтийска

В Калининградской области расширили зону запрета для маломерных судов. Соответствующие изменения внесены указом временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Шерина, корректирующим документ 2023 года о запрете пребывания граждан в территориальном море, опубликованном на официальном портале правовой информации,

Согласно новому указу, ограничения распространили на участок акватории Калининградского морского канала. Речь идет о зоне, ограниченной условными линиями между координатами в районе Балтийска.

«На участке акватории Калининградского морского канала, ограниченном с запада условной линией, проходящей с севера на юг через точку Ш — 54 град. 37,54 мин. сев.; Д = 19 град. 54,0 мин. вост., с востока — условной линией, проходящей с севера на юг через точку Ш = 54 град. 38,2 мин. сев.; Д — 20 град. 01, 02 мин. вост., а с севера и юга — береговыми линиями», — отметили в указе.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Ранее запрет действовал в основном в темное время суток и в приграничных морских районах, однако теперь участок канала фактически закрыт для движения маломерных судов независимо от времени суток.

Как пояснил «Новому Калининграду» яхтсмен Александр Горлач, изменения прежде всего затронут владельцев гражданских лодок и катеров.

«Видимо, в связи с повышенной опасностью закрыли судоходство для маломерных судов — а это практически все гражданские суда. <...> Теперь им нельзя следовать по морскому каналу от Приморской бухты до Балтийска, то есть им придется обходить этот маршрут через залив», — рассказал он.

По словам собеседника, речь идет не о полном запрете навигации, однако привычный и более удобный путь для судовладельцев станет недоступен.

«Теперь навигировать будет сложнее. Ну и на заливе бывает волна, что делает эту поездку не столь комфортной. Очень жаль, что мы этот участок не можем теперь пройти комфортно, как ходили все время до этого», — отметил Горлач.

Он добавил, что ограничения могут особенно затронуть рыбаков-любителей. В районе Балтийска существовали популярные места спуска лодок на воду, которыми пользовались сотни человек во время сезонной ловли салаки.

«Люди на небольших надувных лодках потеряют удобное место спуска, которое у них было, оттуда все выходили ловить салаку и треску, потому что, к сожалению, очень мало места в области где можно спустить лодку на воду. Людям будет неудобно, потому что на маленькой лодке это большой крюк», — пояснил яхтсмен.