В Калининграде анонсировали приемную кампанию в первые классы

В Калининграде 1 апреля начнется прием заявлений в первые классы. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

Прием будет проходить в два этапа:

  1. с 1 апреля по 30 июня — прием заявлений от родителей детей, проживающих на закреплённой за конкретной школой территории. В этот период подать заявление также могут те, кто имеют право на преимущественный приём;

  2. с 6 июля по 5 сентября, или до момента заполнения всех свободных мест — прием заявлений независимо от места регистрации детей. Информацию о наличии свободных мест в школах родители смогут найти на их официальных сайтах не позднее 5 июля.

Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется на основании личного заявления родителя или законного представителя ребёнка.

Для удобства родителей будущих первоклассников подробную информацию о приеме разместили на сайте администрации. В день начала подачи заявлений будет работать «горячая линия» по телефонам: 8(4012) 92-40-28,8 (4012) 92-40-20.

