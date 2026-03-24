В Калининграде анонсировали приемную кампанию в первые классы

В Калининграде 1 апреля начнется прием заявлений в первые классы. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

Прием будет проходить в два этапа:

с 1 апреля по 30 июня — прием заявлений от родителей детей, проживающих на закреплённой за конкретной школой территории. В этот период подать заявление также могут те, кто имеют право на преимущественный приём; с 6 июля по 5 сентября, или до момента заполнения всех свободных мест — прием заявлений независимо от места регистрации детей. Информацию о наличии свободных мест в школах родители смогут найти на их официальных сайтах не позднее 5 июля.

Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется на основании личного заявления родителя или законного представителя ребёнка.