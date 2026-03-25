На строительство корпусов для больницы в Багратионовске выделяют 4,7 млрд рублей

Власти Калининградской области выделят субсидию на строительство корпусов Багратионовской центральной районной больницы на ул. Иркутско-Пинской дивизии, 24. Соответствующее постановление подписано 23 марта и размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Средства предоставляются из областного бюджета. Речь в частности идет о разработке проектной и рабочей документации, а также о строительстве.

Согласно приложению, площадь здания поликлиники и больницы составляет 15 703,6 кв. м. Предельная стоимость работ определена в 4,7 млрд рублей. Указанный срок реализации капитальных вложений — 2023-2029 годы. Главным распорядителем средств выступает министерство строительства и ЖКХ Калининградской области, а заказчиком — Багратионовская центральная районная больница.

В декабре 2025 года министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев говорил, что деньги, которые выделялись на строительство багратионовской больницы, были распределены на другие цели — на приобретение оборудования и возведение фельдшерско-акушерских пунктов. Тогда же стало известно, что строительство больницы запланировано на 2027-2028 годы.