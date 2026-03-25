В мэрии Калининграда объяснили, для чего подрядчик срезал часть холма Бесселя (фото)

Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
В Калининграде на улице Галицкого подрядчик срыл экскаваторами часть холма Бесселя. В мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что эти работы необходимо было провести для строительства подпорной стенки.

«Там будет подпорная стенка, — сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. — Понятно, что когда мы зашли на реконструкцию, то мы максимально стараемся обеспечить нормативы, которые установлены Минтрансом Российской Федерации. Да, мы расширяем и делаем там подпорную стенку, чтобы не было сползания, мы делаем тротуары. И, более того, я хочу напомнить, что было отдельное поручение губернатора о том, что ограждение областного учреждения тоже должно быть приведено в порядок. У коллег синхронизация работ по новому ограждению и обустройству улицы Галицкого».

Чиновница также отметила, что реконструкцию улицы Галицкого подрядчик постарается успеть до Дня города.

«Мы очень любим символизм, поэтому очень хотим успеть этот объект», — заключила Дятлова.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Напомним, что еще в начале лета 2025 года Елена Дятлова сообщила, что в районе улицы Галицкого есть два объекта, имеющих «неприглядные заборы»: ботанический сад и общежитие института МВД.

«Руководителям и одного, и второго юридического лица мы отправили письма с просьбой синхронизировать работы по замене ограждения для того, чтобы получить тот мультипликативный эффект, о котором мы говорим. Архитектурный облик города прежде всего формируют ограждения и фасады, а не только тротуары. Поэтому работаем в этом направлении», — заявляла тогда глава администрации.


