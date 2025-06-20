«Мы ждали обратную реакцию»: решение о снятии брусчатки на Галицкого пока не принято

Окончательное решение по снятию брусчатки на улице Галицкого ещё не принято. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 20 июня, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. Чиновница отметила, что в мэрии ожидали реакции общественности по этому поводу. Также Елена Дятлова сообщила, что видела комментарий главы Минпромторга РФ Антона Алиханова по этому поводу.
«Именно поэтому мы и проводим обсуждение, — пояснила она. — Мы для себя приняли решение, что такого рода ключевые вещи обсуждаем с жителями города и публичим эти решения. Причем, обсуждение идет до того момента, когда мы сделали смету. Допустим, жители говорят: „Сохраните этот участок дороги в брусчатке“. Мы умеем так работать, мы так работали на Красной. Там, где была брусчатка, там мы оставили брусчатку, а там, где асфальтобетон, мы сделали асфальтобетон. Мы слышим, мы для этого и проводим общественные обсуждения. Если идёт позиция сохранить брусчатку, конечно, мы её сохраним».
Далее Елена Дятлова рассказала, что председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов заявлял, что брусчатку необходимо снимать с магистральных улиц, но не утверждал, что улица Галицкого относится к этой категории.
«Он не сказал, что мы уберём [брусчатку]. Он сказал, что в нормах Минтранса написано следующее...» — добавила Дятлова.
Чиновница также сообщила, что в районе улицы Галицкого есть два объекта, имеющие «неприглядные заборы»: ботанический сад и общежитие института МВД.
«Руководителям и одного, и второго юридического лица мы отправили письма с просьбой синхронизировать работы по замене ограждения для того, чтобы получить тот мультипликативный эффект, о котором мы говорим. Архитектурный облик города прежде всего формируют ограждения и фасады, а не только тротуары. Поэтому работаем в этом направлении».Напомним, что о намерении снять брусчатку на улицах Галицкого и Радищева в течение текущего и следующего года в ходе общения с журналистами во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В середине ноября 2023 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать.