В национальном парке «Виштынецкий» сообщили, когда посещение станет платным

Фото: пресс-служба нацпарка «Виштынецкий»
С 1 апреля 2026 года посещение национального парка «Виштынецкий» становится платным. Стоимость билета составит 300 рублей, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Размер платы утверждён на основании Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ и приказа от 23.03.26 г. № 66. Приобрести билет можно онлайн на сайте национального парка.

Правительством РФ определён список льготных категорий граждан, освобождённых от оплаты посещения нацпарка (по аналогии с «Куршской косой»), в частности:

— ребёнок школьного и дошкольного возраста,

— гражданин Российской Федерации пенсионного возраста,

— инвалид и сопровождающее его лицо,

— ветеран боевых действий из числа лиц, указанных в п.1 ст.3 ФЗ РФ «О ветеранах», Федерального закона, а также члены его семьи (супруг(а), дети, мать, отец),

— многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,

— волонтёр, научный сотрудник, пребывающий на территории национального парка в рамках договорных отношений с учреждением,

— и другие в соответствии с Положением о порядке посещения национального парка «Виштынецкий».

Документ об оплате за посещение необходимо сохранять всё время пребывания на территории национального парка. При себе также следует иметь документы, подтверждающие право на льготу.

Как стало известно ранее, с 2026 года правила посещения национального парка «Виштынецкий» стали обязательными к исполнению, а у инспекторов появились полномочия по контролю и привлечению к ответственности.

