Вдоль границ нацпарка «Виштынецкий» планируют создать охранную зону

Документы об установлении охранной зоны национального парка «Виштынецкий» направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В соответствии с действующим законодательством ее площадь составит один километр от границы нацпарка. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Куршская коса».

«Охранная зона создается с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территорию национального парка. Земельные участки и участки акватории в границах охранной зоны у собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением режима охраны охранной зоны, установленного специальным положением. Деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, в том числе промысловая, спортивная и любительская охота, запрещается. Федеральный государственный надзор будут осуществлять государственные инспекторы национального парка», — пояснили в пресс-службе.

Рыболовство, добыча водных биологических ресурсов в границах охранной зоны также будет осуществляться в соответствии с ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и Положением об охранной зоне.

Напомним, что с 1 апреля 2026 года посещение национального парка «Виштынецкий» становится платным. Стоимость билета составит 300 рублей. Документ об оплате за посещение необходимо сохранять всё время пребывания на территории национального парка. При себе также следует иметь документы, подтверждающие право на льготу.