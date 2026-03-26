Власти Калининграда рассказали, когда транспорт забрендируют к юбилею области

Общественный транспорт Калининграда планируют забрендировать к 80-летию области в мае. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«К 15 мая мы планируем забрендировать общественный транспорт: трамваи, троллейбусы, автобусы большого класса, а также остановочные павильоны — ровно так же, как мы это делали в прошлом году к 80-летию Победы. Мы отметим День Победы и после этого у нас будет интенсивное брендирование остановочных комплексов и общественного транспорта независимо от формы собственности», — рассказала сити-менеджер.

Кроме того, запланирован выпуск памятных транспортных карт «Волна Балтики».

В 2025 году на брендирование транспорта к юбилею Победы АО «Калининград-ГорТранс» выделял 6 608 300 рублей. Тогда работы необходимо было провести на 166 автобусах, 48 троллейбусах и 30 трамваях.