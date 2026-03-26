Дятлова рассказала, открытие каких объектов решили приурочить к юбилею области

К 80-летию региона власти Калининграда решили приурочить открытие нескольких знаковых объектов. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Мы планируем не только праздничные мероприятия, мы планируем открытие ряда объектов и благоустройство общественных пространств в нашем городе. Это и мост Философский, и Набережная Петра Великого, территория озера Пенькового, детская площадка в Ашманн-парке, бульвар Борисовский в Юго-Восточном микрорайоне и много-много других», — заявила сити-менеджер.

В начале ноября 2025 года сообщалось, что Философский мост готов на 99% и будет функционировать в новогодние праздники, однако обещание не было выполнено.

Руководитель благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков сообщил «Новому Калининграду», что из-за снегопадов подрядчик не успел закончить входные группы моста, поэтому в министерстве культуры и туризма попросили о переносе сроков открытия переправы.

«Открытие будет, когда снег сойдёт и благоустройство территории на острове Канта закончится, которая примыкает к мосту», — поясняла пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

