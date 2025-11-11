Буштаков: гулять по Философскому мосту можно будет уже в новогодние праздники

Новый Философский мост, соединяющий остров Канта с ул. Виктора Гюго, готов на 99%, рассказал «Новому Калининграду» руководитель благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

По его словам, в настоящее время на мосту завершаются работы — идет отделка входной группы, монтаж подсветки, обустройство подходов. «Думаю, что уже в новогодние праздники по нему можно будет прогуливаться, — рассказал Буштаков. Он отметил, что в перспективе планируется передать мост в дар городу Калининграду, чтобы он стоял на балансе администрации, обслуживанием и эксплуатацией моста занимались городские власти.

Отметим, что благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь» является заказчиком проекта. Строительством Философского моста занимается компания «Спецмост». Стоимость работ — 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта Сбер, остальные средства распределены поровну между областным и муниципальным бюджетами.

Компания «Спецмост» получила контракт на строительство сооружения в марте 2024 года. Она прошла проверку на финансовую устойчивость, которую провёл инвестор проекта — «Сбер». Подрядчик должен был приступить к строительству в третьей декаде июня 2024 года, однако начать работы вовремя не получилось из-за нереста рыбы и просьб отельеров не шуметь в пик турсезона. В итоге приступить к строительству смогли в конце июля 2024-го. В первую очередь было возведено здание управления разводкой моста. К октябрю 2024 года работы были выполнены на 10%. Завершить строительство планировали сначала к юбилею Канта, затем — к 1 июня 2025-го. В конце апреля 2025 года стало известно, что завершить строительство планируют в конце сентября. В августе в правительстве области сообщили, что разрешение на ввод Философского моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года.