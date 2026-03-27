Онкоцентр заявил о внедрении методики разрушения опухоли кожи световыми волнами

Фото: пресс-служба правительства
Все новости по теме: Медицина

В Онкологическом центре Калининградской области расширили возможности лечения пациентов с злокачественными новообразованиями кожи. В практику внедрили современный метод фотодинамической терапии — высокоточного метода лечения, основанного на избирательном разрушении патологически измененных клеток под действием света определённой длины волны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Суть заключается в том, что пациенту вводится специальный препарат — фотосенсибилизатор. Он накапливается преимущественно в опухолевых клетках, практически не затрагивая здоровые ткани. После этого на область новообразования воздействуют лазерным излучением. В результате происходит фотохимическая реакция, которая приводит к разрушению опухолевых клеток.

«Этот процесс начинается практически сразу после сеанса, дальнейшее омертвление и самоотторжение опухолевых клеток занимает один-два месяца, — объяснил принцип действия методики руководитель онкоцентра Степан Миракян. — Обычно для достижения стойкого эффекта бывает достаточно одного сеанса, после чего на месте опухоли образуется здоровая ткань».

Как отмечает пресс-служба, у технологии есть ряд преимуществ, начиная с того, что лечение проводится без обширного хирургического вмешательства, заканчивая прицельным воздействием на патологический очаг и минимальным воздействием на окружающие ткани. Помимо этого, отмечается хороший косметический результат.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

