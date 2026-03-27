Онкоцентр заявил о внедрении методики разрушения опухоли кожи световыми волнами

В Онкологическом центре Калининградской области расширили возможности лечения пациентов с злокачественными новообразованиями кожи. В практику внедрили современный метод фотодинамической терапии — высокоточного метода лечения, основанного на избирательном разрушении патологически измененных клеток под действием света определённой длины волны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Суть заключается в том, что пациенту вводится специальный препарат — фотосенсибилизатор. Он накапливается преимущественно в опухолевых клетках, практически не затрагивая здоровые ткани. После этого на область новообразования воздействуют лазерным излучением. В результате происходит фотохимическая реакция, которая приводит к разрушению опухолевых клеток.

«Этот процесс начинается практически сразу после сеанса, дальнейшее омертвление и самоотторжение опухолевых клеток занимает один-два месяца, — объяснил принцип действия методики руководитель онкоцентра Степан Миракян. — Обычно для достижения стойкого эффекта бывает достаточно одного сеанса, после чего на месте опухоли образуется здоровая ткань».

Как отмечает пресс-служба, у технологии есть ряд преимуществ, начиная с того, что лечение проводится без обширного хирургического вмешательства, заканчивая прицельным воздействием на патологический очаг и минимальным воздействием на окружающие ткани. Помимо этого, отмечается хороший косметический результат.