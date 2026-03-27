На обновление детской площадки в центре Краснознаменска выделили 22 млн рублей

Власти Краснознаменска намерены обновить детскую площадку в центре города на улице Комсомольской. Судя по порталу Госзакупок, на благоустройство муниципалитет рассчитывает потратить свыше 22 млн рублей.

До 31 октября подрядчику предстоит заменить 1700 квадратных метров полиуретанового покрытия, демонтировать старый игровой комплекс и ограждение, а также смонтировать новый детский городок с качалками, балансирами и горками.

«Та площадка, которая сейчас на этом месте, в плачевном состоянии. Покрытие там вышло из строя, — уточнили „Новому Калининграду“ в пресс-службе администрации муниципалитета. — Новая площадка будет со стандартным набором оборудования».