Облачно с прояснениями: погода в Калининградской области 29 марта

Днём в воскресенье, 29 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +6°C, на востоке области +13°C. На всей территории области осадки не ожидаются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +5°C, днём +10°C, вечером +6°C. Влажность составит до 72%, давление — 763 мм.
Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём в Калининграде и области «погода будет весьма контрастной из-за близости малоактивного атмосферного фронта». «На востоке региона (Гусевский, Нестеровский, Озерский, Краснознаменский, Черняховский р-ны) будет тепло (до +13...+15°С) и солнечно (переменная облачность преимущественно верхнего яруса). В Калининграде, центральной и западной части региона температура поднимется до умеренных +9...+11°С, облачно с прояснениями. А вот у побережья сегодня прохладно, одеваться стоит теплее: температура лишь до +5...+8°С, облачно/облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь», — рассказывают метеолюбители.