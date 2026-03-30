За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам более 17 млн

Все новости по теме: Криминал
За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 13 жителей Калининградской области. Общий ущерб составил 17,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Наибольшую сумму потеряла жительница Калининграда, поверившая в схему с «безопасным счетом»: под предлогом сохранности средств она перевела злоумышленникам 9,5 млн рублей. По той же схеме медсестра и пенсионерка из областного центра лишились 1,2 млн и 495 тыс. рублей соответственно.

Учитель гимназии из Калининграда перевела 1,4 млн рублей, в том числе кредитные средства, после ложных обвинений в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Кладовщик из Черняховска в аналогичной ситуации лишился 521 тыс. рублей.

Ещё одна жительница Калининграда, работающая администратором торговой сети, попыталась заработать на «инвестиционной платформе» и потеряла 750,9 тыс. рублей. А при попытке дистанционно купить автомобиль другой житель города перевёл мошенникам более 1,5 млн рублей.

В полиции напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не просят переводить деньги на «безопасные счета», а подобные звонки являются признаком мошенничества.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

