В направлении Багратионовска намерены запустить паровоз

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Багратионовск в начале лета собираются запустить состав на паровозной тяге, который будет перевозить пассажиров два раза в неделю. Об этом в понедельник, 30 марта, рассказал в эфире Центра управления регионом заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

«У нас есть очень интересная новинка, — сообщил Рольбинов. — Мне кажется, что особенно гостям, да и просто нашим жителям она понравится. Мы запускаем дополнительное направление для Багратионовска. С июня по сентябрь, по вторникам и четвергам будет курсирование состава из трех вагонов на паровозной тяге. Такая некая изюминка туристическая».

Напомним, что еще в декабре 2021 года Андрей Ермак заявил о планах по запуску двух ретропоездов в регионе. В свою очередь в апреле 2022 года «Калининградские железные дороги» объявили о возвращении ретропоезда в регион. Поезд запустили в мае 2022 года. Стоимость путешествия на нём составляла около 3000 рублей. Состав совершил несколько рейсов по маршруту Калининград — Советск, но уже в начале июля стало известно о его поломке. К декабрю 2022 года вышедший из строя туристический ретропоезд так и не был отремонтирован.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



