В направлении Багратионовска намерены запустить паровоз

В Багратионовск в начале лета собираются запустить состав на паровозной тяге, который будет перевозить пассажиров два раза в неделю. Об этом в понедельник, 30 марта, рассказал в эфире Центра управления регионом заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

«У нас есть очень интересная новинка, — сообщил Рольбинов. — Мне кажется, что особенно гостям, да и просто нашим жителям она понравится. Мы запускаем дополнительное направление для Багратионовска. С июня по сентябрь, по вторникам и четвергам будет курсирование состава из трех вагонов на паровозной тяге. Такая некая изюминка туристическая».