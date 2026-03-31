В Калининградской области учредили медаль к 80-летию региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ об учреждении юбилейной медали «80 лет Калининградской области». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положению, медаль является мерой поощрения, однако не относится к государственным наградам Российской Федерации и наградам Калининградской области. Отдельно в документе оговорено, что получение медали «не является основанием для предоставления социальных и иных льгот или преимуществ».

Награждать планируется две категории жителей региона. Как указано в положении, медаль будут вручать ветеранам становления Калининградской области, а также лицам, «внесшим значительный вклад в развитие Калининградской области».

Списки награждаемых будет утверждать губернатор. При этом глава региона сохраняет право самостоятельно принимать решение о награждении отдельных лиц.

Процедура отбора предполагает многоступенчатое согласование. Ходатайства могут подавать работодатели, органы власти, муниципальные администрации, руководители федеральных и региональных структур, а также главы муниципалитетов. Для кандидатов потребуется характеристика с описанием вклада в развитие области, документы о трудовой деятельности и согласие на обработку персональных данных. Ответственность за достоверность сведений возлагается на инициатора представления.

Как следует из положения, прием документов на награждение завершится 1 декабря 2026 года. После проверки и согласования списки передаются губернатору для окончательного утверждения.

Сама церемония награждения должна пройти до конца года — «медали вручаются лицам, рекомендованным для вручения медали, не позднее 20 декабря 2026 года», говорится в документе.

Отмечается, что одновременно с медалью награжденным будут вручать удостоверение и футляр. В случае смерти награждаемого до церемонии награда может быть передана наследникам.

Сама медаль выполнена из латуни и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображены волны Балтийского моря, число «80», чайки и лавровая ветвь, по кругу размещена надпись «Калининградской области». На оборотной стороне — карта региона, надпись «С любовью к родному краю» и даты «1946-2026». Медаль крепится к прямоугольной колодке с синей муаровой лентой и изображением замка.

Носить ее предписано на правой стороне груди — после медали «К 75-летию Калининградской области», если такая имеется.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Совет депутатов Калининграда проголосовал за учреждение юбилейной медали к 80-летию города в декабре 2025 года. Об одном из вариантов её дизайна тогда рассказал первый заместитель главы горадминистрации Алексей Асмыкович: «На лицевой стороне медали на заднем фоне размещено изображение здания Южного вокзала, который является ассоциацией с первыми переселенцами, переселением граждан СССР в 1946 году в город. В левой части лицевой стороны медали на переднем плане изображён памятник Николаю Чудотворцу на фоне памятного знака рыбакам-пионерам океанического лова, что является символом рыбацкого, флотского края. В правой части лицевой стороны медали на переднем плане изображён обелиск с основанием мемориального ансамбля 1200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года. Это изображение является символом Победы и военного прошлого».

Описанный вариант дизайна как один из возможных разместила ранее в своём телеграм-канале пресс-служба горадминистрации.