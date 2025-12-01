Для эскиза юбилейной медали нарисовали некорректную карту Калининградской области (фото)

В ходе обсуждения эскизов медали в честь 80-летия Калининградской области была выявлена ошибка, допущенная геральдистами. Всего на Совет по культуре при губернаторе было представлено два варианта медали. Первый эскиз был подготовлен Санкт-петербургским геральдическим заводом, а второй калининградской компанией. Ошибочным, как заметила в ходе дискуссии президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова, был петербургский вариант.

«Я как председатель калининградского отделения Русского географического общества хочу заметить, что карта географическая неверная. Вы видите, что делается: Куршская коса упирается в наш берег. На этой карте все 98 километров косы наши», — заявила Сивкова.

«Мы же на пять лет закладываем и не знаем, что будет», — отшутился министр культуры региона Андрей Ермак.

«Это поправят, — отметил губернатор Алексей Беспрозванных. — Это же коллеги из Санкт-Петербурга делали. У них в форме неточность вышла. Это ошибка технологического процесса».

В остальном петербургский вариант больше понравился членам Совета. В частности, было отмечено, что синий фон и синяя же орденская планка «очень стильно смотрится». В конце дискуссии губернатор заметил, что окончательный вариант должен быть утвержден в декабре и в январе 2026 года представлен на федеральный оргкомитет.