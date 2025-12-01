Для эскиза юбилейной медали нарисовали некорректную карту Калининградской области (фото)

Для эскиза юбилейной медали нарисовали некорректную карту Калининградской области (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: День города в Калининграде

В ходе обсуждения эскизов медали в честь 80-летия Калининградской области была выявлена ошибка, допущенная геральдистами. Всего на Совет по культуре при губернаторе было представлено два варианта медали. Первый эскиз был подготовлен Санкт-петербургским геральдическим заводом, а второй калининградской компанией. Ошибочным, как заметила в ходе дискуссии президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова, был петербургский вариант.

«Я как председатель калининградского отделения Русского географического общества хочу заметить, что карта географическая неверная. Вы видите, что делается: Куршская коса упирается в наш берег. На этой карте все 98 километров косы наши», — заявила Сивкова.

«Мы же на пять лет закладываем и не знаем, что будет», — отшутился министр культуры региона Андрей Ермак.

«Это поправят, — отметил губернатор Алексей Беспрозванных. — Это же коллеги из Санкт-Петербурга делали. У них в форме неточность вышла. Это ошибка технологического процесса».

В остальном петербургский вариант больше понравился членам Совета. В частности, было отмечено, что синий фон и синяя же орденская планка «очень стильно смотрится». В конце дискуссии губернатор заметил, что окончательный вариант должен быть утвержден в декабре и в январе 2026 года представлен на федеральный оргкомитет.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter