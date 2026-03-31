На организацию мероприятий, посвящённых Дню Победы, выделяют 16,5 млн рублей

На оказание услуг по организации, проведению и техническому обеспечению мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в 2026 году, выделяют более 16 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ». Учреждение функционирует как централизованная структура для обслуживания сферы культуры в Калининградской области. Полный объём финансового обеспечения — 16 504 260 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материалов на сайте указано не были.