Власти Калининграда опубликовали программу мероприятий ко Дню Победы

Администрация Калининграда представила программу мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (0+), передает пресс-служба мэрии.

Подготовка к празднику началась 4 и 5 мая с вечерних репетиций военного парада в 21:00. Днем 5 мая, с 12:00 до 13:00, на территории мемориала 1200 воинам-гвардейцам проходит патриотическая акция «Пост № 1».

С 5 по 8 мая в городе будет проходить акция «Георгиевская ленточка» — раздача символики организована на площади Победы, площади Василевского и проспекте Мира.

8 мая в 10:30 стартует мотопробег «Колесо истории» по маршруту от «Ростех-Арены» до мемориала 1200 воинам-гвардейцам и обратно. Во второй половине дня, с 14:15 до 14:45, в сквере у Театра эстрады состоятся акции «Вальс Победы» и «Песни Победы», а в 15:00 — городское торжественное мероприятие.

Церемонии возложения венков и цветов на братских могилах в разных микрорайонах города запланированы на 8 и 9 мая — начало в 10:00.

9 мая в 10:00 на площади Победы начнется военный парад. В это же время стартуют праздничные концерты в ДК «Чкаловский», а в 11:00 — в молодежном клубе «Джем». С 11:00 до 17:00 в Парке Победы будет идти программа «Огонь Победы» с акцией «Солдатская каша». С 13:00 до 16:00 концертная программа запланирована в Центральном парке, с 13:00 до 17:00 — на площадке у «Автотор-Арены».

Днем 9 мая, в 14:00, концерты пройдут на Летнем озере и в ДК «Машиностроитель», в это же время начнется военно-историческая реконструкция штурма форта № 5 (до 18:00). С 14:00 до 15:30 состоится акция «Лохматый полк Калининграда» с шествием и показательными выступлениями на набережной Карбышева.

Вечером в праздничной программе на площади Победы — с 19:00 до 23:00 — пройдет акция «Свеча памяти» на братской могиле в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Завершится день праздничным салютом — в 21:00 на территории мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам.

10 мая с 10:00 до 12:00 мероприятия продолжатся фестивалем народного творчества на пешеходной зоне улицы Профессора Баранова.

Ранее сообщалось, что на организацию праздничных мероприятий ко Дню Победы в 2026 году предусмотрено более 16,5 млн рублей.