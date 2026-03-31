Власти представили событийную программу к 80-летию Калининградской области

К 80-летию образования Калининградской области в регионе запланировано более 450 мероприятий. Событийную программу представил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании организационного комитета в Национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как уточнили власти, юбилейный календарь рассчитан на весь 2026 год и ориентирован на разные аудитории — молодежь, семьи, старшее поколение и туристов. В программу вошли как уже существующие региональные события, так и новые проекты, подготовленные специально к юбилею.

Среди ключевых событий названы Дни армейской культуры, фестиваль «Русская Балтика» (16+) и международный Форум портовых городов с участием представителей российских городов и стран БРИКС. Кроме того, впервые в регионе планируется провести выпускной фестиваль для школьников «Янтарные паруса» (16+).

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, в течение года мероприятия пройдут на территории всей области. В частности, Дни армейской культуры запланированы на 6-9 апреля и будут включать военно-исторические реконструкции, концерты военных оркестров и выставки техники.

К юбилею также учреждена памятная медаль, которой планируется отмечать жителей и партнеров региона, внесших вклад в его развитие.

Международной частью программы станут Российско-китайские молодежные игры, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Ожидается участие около 300 спортсменов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет.

Кульминацией празднования, как сообщили в правительстве, должно стать трехдневное шоу в Калининграде с 3 по 5 июля. Основной площадкой выбран стадион «Ростех Арена», где планируются концерты и визуальные представления.

Отдельным элементом юбилейной кампании станет единый фирменный стиль мероприятий — символикой маяка, моря и узлов как образов связи региона с остальной страной.

В правительстве также отметили, что при подготовке программы власти рассчитывают преимущественно на федеральную поддержку и внебюджетные источники финансирования, без увеличения нагрузки на региональный бюджет.

По данным областных властей, в 2025 году регион посетили 2,5 млн туристов — на 12% больше, чем годом ранее. Власти считают, что юбилейные события могут дополнительно увеличить туристический поток.