Инвестор предупредил, что экскурсии «через дырочку» в Алленберге скоро закончатся

Восстановление бывшей психиатрической лечебницы Алленберг на окраине Знаменска Гвардейского района начнется с забора, и незаконные экскурсии на территории комплекса закончатся. Об этом в своем телеграм-канале сообщил инвестор Алленберга Айдар Мифтахов.

«Чтобы честно говорить об Алленберге, надо начать не с башни, а со сломанного забора, — написал Мифтахов. — Люди лезут внутрь через дыры, это факт. Существуют неформальные экскурсии „через дырочку“, как нам рассказали, и это не метафора. Был случай, когда человек в изрядном состоянии перелезал через ограждение, упал и получил открытый перелом. Это уже не романтика руин, это конкретная ответственность, которую никто до нас не брал на себя. Благодаря еще прошлым владельцам (Корпорации развития КО) территория закрыта и внутри работает профессиональный ЧОП с рациями, постами и регламентами по обходу (Вячеслав, спасибо!)».

При этом Мифтахов отметил, что не хотел бы, чтобы его с партнерами «воспринимали как варягов, которые приехали, всё купили и теперь обнесут территорию трёхметровым забором на десять лет».

«Это не наша история. Но и делать вид, что „всё нормально, пусть лезут как хотят“ тоже нельзя. Именно поэтому первый субботник мы начинаем не с корпусов, а с территории вокруг: берег, подходы, котельная, видовые точки, первый безопасный маршрут, по которому можно будет пройти не рискуя. Мы делаем место сначала читаемым и безопасным, а уже потом красивым. Это взрослая позиция, и другой здесь не может быть», — заключил инвестор.