Инвестор предупредил, что экскурсии «через дырочку» в Алленберге скоро закончатся

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Восстановление бывшей психиатрической лечебницы Алленберг на окраине Знаменска Гвардейского района начнется с забора, и незаконные экскурсии на территории комплекса закончатся. Об этом в своем телеграм-канале сообщил инвестор Алленберга Айдар Мифтахов.

«Чтобы честно говорить об Алленберге, надо начать не с башни, а со сломанного забора, — написал Мифтахов. — Люди лезут внутрь через дыры, это факт. Существуют неформальные экскурсии „через дырочку“, как нам рассказали, и это не метафора. Был случай, когда человек в изрядном состоянии перелезал через ограждение, упал и получил открытый перелом. Это уже не романтика руин, это конкретная ответственность, которую никто до нас не брал на себя. Благодаря еще прошлым владельцам (Корпорации развития КО) территория закрыта и внутри работает профессиональный ЧОП с рациями, постами и регламентами по обходу (Вячеслав, спасибо!)».

При этом Мифтахов отметил, что не хотел бы, чтобы его с партнерами «воспринимали как варягов, которые приехали, всё купили и теперь обнесут территорию трёхметровым забором на десять лет».

«Это не наша история. Но и делать вид, что „всё нормально, пусть лезут как хотят“ тоже нельзя. Именно поэтому первый субботник мы начинаем не с корпусов, а с территории вокруг: берег, подходы, котельная, видовые точки, первый безопасный маршрут, по которому можно будет пройти не рискуя. Мы делаем место сначала читаемым и безопасным, а уже потом красивым. Это взрослая позиция, и другой здесь не может быть», — заключил инвестор.

Напомним, что ранее он анонсировал архитектурный субботник, который назначен на 18 апреля. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Отдельно открыт набор на воркшоп (18+).
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter