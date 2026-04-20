«Заходить через смыслы»: собственник Алленберга рассказал о будущем бывшей психбольницы

В минувшие выходные на территории бывшей психиатрической больницы Алленберг в Знаменске прошел ранее анонсированный архитектурный субботник, а также — воркшоп, то есть своего рода мозговой штурм, целью которого было найти наилучшее применение для этого очень интересного, но крайне заброшенного исторического объекта. А 19 апреля в Закхаймских воротах были подведены итоги этих двух акций. Корреспондент «Нового «Калининграда», побывав там, попытался представить, как сможет выглядеть Алленберг в ближайшем будущем.



Строительство комплекса зданий психиатрической больницы в Алленберге, по данным краеведческого портала prussia39.ru, началось в 1848 году. 1 сентября 1852 года медицинское учреждение приняло первых пациентов. В 1940-1945 годах комплекс занимали германские воинские формирования, в советское время там дислоцировались части Советской и Российской армий. Согласно информации Корпорации развития Калининградской области, военные покинули комплекс в 2013 году. Заброшенные здания (из сооружений бывшей лечебницы сохранился только хозяйственный блок) стали пользоваться популярностью у «диких» туристов, а местные дети даже пытались проводить экскурсии за деньги.

В 2020 году бывшая лечебница стала одним пилотных участников благотворительной программы правительства Калининградской области, в рамках которой власти хотели собирать деньги на восстановление памятников, но уже через полгода губернатор Антон Алиханов признал проблему с реализацией этой инициативы: «Я смотрю на то, как собираются деньги благотворительные на маяк в Заливино, на восстановление объектов культурного наследия, и вижу, что те перечисления, которые делаю я лично или которые делают некоторые предприниматели по моей просьбе, практически единственные вообще».

Осенью 2022 года Алленберг передали Корпорации развития для поиска инвестора. В пресс-службе областного правительства тогда сообщили, что на предварительных переговорах с интересантами обсуждалась возможность использования объекта в качестве круглогодичного спа-центра. Минимальный объем инвестиций оценивался в 2,5 млрд рублей. В 2023 году году Алиханов предложил открыть в бывшей психиатрической больнице колледж. «Никакой частный инвестор тут нас не спасёт, комплекс просто погибнет без вмешательства государства», — написал он в своем телеграмм-канале.

Тем не менее «Провинциальная психиатрическая больница Алленберга», которая, по данным Службы охраны памятников, обладает признаками объекта культурного наследия, была выставлена на торги, победу в которых одержала компания из Казани. «Специализированный застройщик „Авторский дом № 8“» предложил 22,7 млн руб. Общая площадь имущественного комплекса — 26138 м². Площадь участка — почти 107 соток, кадастровый номер — 39:02:020024:278. Один из основателей девелоперской компании Айдар Мифтахов рассказал, что его калининградская история началась случайно. Никаких проектов до этого у него здесь не было, да и вообще в область раньше он не приезжал.





«Нам скинули пост в телеграм-канале, — вспоминает он. — Мы посмотрели, переправили его в нашу команду развития, изучили документацию и не заметили каких-то подводных камней. Как правило, если продаётся подобный объект, то там бывает масса нюансов, которые очень трудно соблюсти. Здесь мы такого не увидели. Созвонились с Корпорацией развития в Калининградской области, там нам всё объяснили с точки зрения условий участия в конкурсе, в торгах. Мы не видели там таких, например, условий, что, скажем, через год мы должны все восстановить первозданном виде и так далее...»

По словам Мифтахова, он и его партнеры пользуются поддержкой местных властей и местных специалистов, которые всегда готовы дать совет, проконсультировать. «Когда я сюда приехал, сразу встретился с рядом чиновников, — продолжил Айдар Мифтахов. — В том числе с Андреем Викторовичем (региональным министром по культуре и туризму Андреем Ермаком — прим. „Нового Калининграда“) и Евгением Александровичем ( руководителем Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгением Масловым — прим. „Нового Калининграда“). Разговор получился очень конструктивным. У нас были какие-то рабочие вопросы, нам сразу же помогли их разрешить. Например, мы не знали, как правильно реагировать на то, что в „Алленберг“, который обладает признаками объекта культурного наследия, въехали киношники, не понимали, насколько это вообще корректно...»

В ходе состоявшегося воркшопа родился некий образ того, как может выглядеть бывшая психбольница, была представлена некая визуализация. Но это, как несколько раз подчеркнул Айдар Мифтахов, всего лишь идея, наброски. Как всё будет на самом деле, пока неясно. «Нам необходимо пройти большой путь, связанный с проектированием, разработкой научной проектной документации», — отметил он. Никакой сметы, по его словам, пока нет, поэтому говорить об объемах инвестиций, и уж тем более об сроках окупаемости, рано.

Очевидно стало, пожалуй, только то, что даже восстановленный Алленберг вряд ли даст финансовую отдачу, если вокруг комплекса будет царить запустение. Поэтому у команды Айдара есть идея купить стоящую рядом с комплексом котельную, чтобы и ее привести в божеский вид. «Мы сейчас работаем с администрацией по возможности выставления на торги этой котельной, дорога предстоит долгая, — еще раз добавил он в беседе с журналистами. — Я понимаю ваше желание получить какую-то конкретику, но её не может быть, потому что мы в самом начале...»

Айдар Мифтахов раньше писал в своем телеграм-канале, что в бывшем Алленберге не будет «обычного» отеля. «Для меня, как финансиста и, наверное, движка проекта, Алленберг уникален именно тем, что здесь обычная девелоперская механика слабо работает, — пояснил он после воркшопа по стартовой работе, который проводил вместе с архитектором, визионером проекта Мариной Шпилько. — Делать что-то очень стандартное (тот же самый „обычный“ отель), скорее всего, просто экономически невыгодно. Классическая логика „побыстрее бахнуть этап“ здесь не сработает».





В минувшее воскресенье Айдар Мифтахов уточнил, что «какая-то гостиничная функция будет», но для этого «мы должны обеспечить соответствующий сервис, соответствующую возможность проживать».

Прошедший субботник сделал эту цель чуть более достижимой. Территория была очищена от мусора, о чём рассказал представленный в Закхаймских воротах веселый видеорепортаж. Следующее подобного рода мероприятие, как рассказала Марина Шпилько, продет летом. Для Айдара Мифтахова это, похоже, стало новостью, поэтому он попросил его обязательно на него пригласить.

В заключение собственник Алленберга сообщил, что не в правилах его компании заказывать у кого-то концепцию развития и что планов в создавать некий мегаобъект, который будет окупаться 40-45 лет, у него нет. «К нам обращались, вот я считал недавно, порядка семидесяти архитектурных бюро с международным именем, ведущие московские бюро, — рассказал он. — Но это не наш подход, мы не будем ни у кого ничего заказывать, чтобы нам просто нарисовали какую-то картинку. Потому что, как правило, когда рисуют такие картинки, получаются такие окупаемости. Мы будем заходить через смыслы, через внимание к территории».

Текст: Кирилл Синьковский, фото автора, Юлии Власовой / «Новый Калининград»