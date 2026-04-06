Власти рассказали, где калининградцы могут забрать древесные отходы

Все новости по теме: Экология
Власти рассказали, где калининградцы могут забрать древесные отходы

До конца апреля калининградцы могут забрать древесные отходы, оставшиеся после субботника, для растопки печей или каминов. Об этом напомнили в пресс-службе горадминистрации, приложив список локаций с «отдельными аккуратными кучками».

«Месячник благоустройства длится до 30 апреля, то есть до конца месяца мы в любом случае будем постепенно вывозить их на свалку. Но если кому-то требуется, например, для растопки печей или каминов, то никто не будет против, если решите забрать. Единственное условие — не ездить на личных авто по паркам и газонам», — говорится в сообщении.

Забрать древесные отходы можно:

  • на ручье Воздушном;

  • в районе Летнего и Зимнего озёр;

  • в парке Гагарина;

  • в Макс — Ашманн парке;

  • в парке Теодора Кроне;

  • в Южном парке;

  • в парке Ветеранов;

  • на старом кладбище на Камской;

  • на территории рядом с бывшим КВАТУ;

  • в Каштановом парке.

18 апреля власти планируют провести ещё один общегородской субботник «по другим адресам».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter