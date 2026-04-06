Власти рассказали, где калининградцы могут забрать древесные отходы

До конца апреля калининградцы могут забрать древесные отходы, оставшиеся после субботника, для растопки печей или каминов. Об этом напомнили в пресс-службе горадминистрации, приложив список локаций с «отдельными аккуратными кучками».

«Месячник благоустройства длится до 30 апреля, то есть до конца месяца мы в любом случае будем постепенно вывозить их на свалку. Но если кому-то требуется, например, для растопки печей или каминов, то никто не будет против, если решите забрать. Единственное условие — не ездить на личных авто по паркам и газонам», — говорится в сообщении.

Забрать древесные отходы можно:

на ручье Воздушном;

в районе Летнего и Зимнего озёр;

в парке Гагарина;

в Макс — Ашманн парке;

в парке Теодора Кроне;

в Южном парке;

в парке Ветеранов;

на старом кладбище на Камской;

на территории рядом с бывшим КВАТУ;

в Каштановом парке.

18 апреля власти планируют провести ещё один общегородской субботник «по другим адресам».