Власти рассказали, где калининградцы могут забрать древесные отходы

До конца апреля калининградцы могут забрать древесные отходы, оставшиеся после субботника, для растопки печей или каминов. Об этом напомнили в пресс-службе горадминистрации, приложив список локаций с «отдельными аккуратными кучками».
«Месячник благоустройства длится до 30 апреля, то есть до конца месяца мы в любом случае будем постепенно вывозить их на свалку. Но если кому-то требуется, например, для растопки печей или каминов, то никто не будет против, если решите забрать. Единственное условие — не ездить на личных авто по паркам и газонам», — говорится в сообщении.
Забрать древесные отходы можно:
на ручье Воздушном;
в районе Летнего и Зимнего озёр;
в парке Гагарина;
в Макс — Ашманн парке;
в парке Теодора Кроне;
в Южном парке;
в парке Ветеранов;
на старом кладбище на Камской;
на территории рядом с бывшим КВАТУ;
в Каштановом парке.
18 апреля власти планируют провести ещё один общегородской субботник «по другим адресам».