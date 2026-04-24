Калининградцев приглашают присоединиться к городскому субботнику

В Калининграде 25 апреля пройдет субботник (6+). Жителям города предлагают навести порядок на территориях рядом со своими домами. Информация об этом размещена на сайте администрации.

В рамках субботника в городе планируют провести уборку на девяти общественных пространствах. В том числе речь идёт о территориях, которые в 2026 году включили в список для голосования по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Муниципальные учреждения приведут в порядок подведомственные территории, включая городские леса, зоопарк, школы и детские сады. Кроме того, администрация обратилась к собственникам и правообладателям земельных участков, в том числе к жителям многоквартирных домов, с просьбой во время субботника навести порядок на своих территориях.

Месячник благоустройства, в ходе которого коммунальные службы выполняют комплекс работ по уборке города, в Калининграде проводят каждую весну. Первый субботник в этом году состоялся 4 апреля — тогда в порядок привели 16 городских территорий.

Провести общий субботник поручил на оперативном совещании правительства губернатор Алексей Беспрозванных. По мнению главы региона, приступить к уборке можно было ещё в начале марта.

