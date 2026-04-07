Власти намерены признать башню Бисмарка в Черняховске объектом культурного наследия (фото)

Власти Калининградской области намерены включить в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации «Башню Бисмарка», расположенную в Черняховске на улице Шептуна, 26. Соответствующий проект указа подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Также для объекта утверждены границы территории и режим использования, что обеспечивает сохранность памятника и ограничивает проведение строительных или земляных работ вблизи.

Согласно документации, памятник расположен на северо-западной окраине Черняховска, в долине рек Преголя и Инструч, на вершине холма высотой около 30 м. Башня возведена в 1913 году по проекту архитектора Теодора Шлихтинга и предназначалась для осмотра города и окрестностей. Как уточняется в документе, «в настоящее время башня представлена трехуровневым сооружением квадратным в плане, со скругленными углами, с основанием около 6х6 м, высотой 15 м (верхняя часть сооружения (четвертый уровень) разрушена, подлежит восстановлению)».

Напомним, приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28.03.2011 № 17 башня Бисмарка получила статус выявленного объекта культурного наследия.

Фото: сайт «Пруссия39»