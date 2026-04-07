В Калининградской области подвели итоги «переписи» тюленей (фото)

В шестой акции Института Балтийского моря по учёту ластоногих приняли участие около 120 волонтёров. «Перепись» прошла в воскресенье, 5 апреля, на морском побережье Калининградской области, сообщили на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Эта инициатива неизменно приносит удивительно важные наблюдения о биологии серого тюленя в сложный для популяции период, когда тюлень лишился своего привычного места размножения — припайного морского льда, и вынужден щениться на побережье», — говорится в сообщении.

Волонтёры обследовали 62 участка общей протяжённостью 124 км. В зону наблюдений не вошли удалённые участки пляжей на Балтийской косе, примыкающие к государственной границе. Во время учёта было зафиксировано три находки ластоногих: один живой тюлень и две мёртвых особи.

«Живой тюлень — один из тех представителей охраняемого вида, ради учёта которых и проводится это мероприятие — щенок, появившийся в этом году, примерно месячного возраста, перелинявший, но с отдельными небольшими „островками“ детского белого меха, лануго. Он отдыхал на песчаном пляже между валунами, неподалеку от посёлка Приморье. Примерная длина животного 1 м», — отметили эксперты.

Окраска, как уточняется, типична для серого тюленя — серый в более тёмных неравномерно распределённых пятнах, шкура на животе чуть светлее.

«Лежал за камнем и не сразу его увидела. А когда вдруг раздался рык и животное зашевелилось, стало двигаться в сторону моря, тогда он стал заметен. Тюлень выглядел активным, без повреждений, не упитанный», — сообщила обнаружившая животное волонтёр. Как отметили в паблике, животное проявило здоровую реакцию и адекватные обстоятельствам действия.

Найденные мертвые особи (несколько севернее Мечниково и на так называемом пляже «Поваровка») не были щенками. Один из них был взрослым крупным тюленем длиной 2 м. Второй, вероятно, молодым, подростком, размером 1,2 м.

Также волонтёры обнаружили следы внедорожников, несмотря на запрет выезда на пляж, и бродячих собак. Эти факторы влияют на встречаемость ластоногих на берегу.

Кроме того, были обнаружены останки хищных птиц. Эти редкие для учёта находки связывают с «нетипичной зимой».

«Примечательной находкой стала отдыхающая на песчаном пляже толстоклювая кайра. Эти птицы гнездятся за полярным кругом, но иногда долетают и к нам», — добавили в паблике.

К участию в акции приглашались все желающие.