На ремонт улицы Серпуховской в Калининграде направляют 56,9 млн рублей

Администрация ищет подрядчика для капитального ремонта улицы Серпуховской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Начальная цена договора — 56 907 032 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 15 апреля, итоги подведут 17 апреля. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения договора.

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, тротуары, бортовые камни и ограждения. Проект предусматривает и сопутствующее благоустройство: устройство газонов, регулировку и замену люков, установку водоотводных лотков и тактильной плитки для маломобильных граждан.