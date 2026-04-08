На дороге Калининград — Нестеров сбили несовершеннолетнего пешехода (фото)

Во вторник, 7 апреля декабря, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 19:50 на 10 км автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров». Водитель «Киа» 1968 года рождения допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

«По факту дорожного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГАИ.