Аналог «Разговоров о важном» в детских садах намерены запустить в сентябре

Аналог «Разговоров о важном» «Добрые игры» появятся с 1 сентября во всех детских садах России, заявила замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать <...> «Добрые игры», — сказала Колударова на открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе. По словам замглавы Минпросвещения, мероприятия посвящены духовно-нравственным ценностям. Колударова добавила, что министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады в октябре 2024 года. Сейчас занятия проходят в школах и включают в себя темы, связанные с «ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

Калининградская область вошла в число пилотных регионов для апробации «Разговоров о важном» в детских садах в августа 2025 года. В ее планировали проводить в одном образовательном учреждении — детском саду № 14 в Гусеве. Всего в проекте должны участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трёх до семи лет.