«Разговоры и важном» планируют проводить в детских садах с сентября

В сентябре — ноябре 2025 года в ряде российских регионов, включая Калининградскую область, планируют провести апробацию проекта «Разговоры о важном» для дошкольных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«Воспитатели примут участие в методических семинарах, после чего начнут работать с материалами, подготовленными специалистами подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания», — говорится в сообщении.

Для апробации проекта выбраны пилотные регионы, «активно развивающие инновационные подходы в дошкольном воспитании»: Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Запорожская область, Амурская область, Самарская область, Нижегородская область, Вологодская область, Калининградская область, Новосибирская область, Омская область, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Воронежская область, Краснодарский край и Москва.

Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трёх до семи лет.

В рамках апробации проекта планируют использовать интерактивные формы работы, среди которых беседы, игры, творческие задания и чтение книг.

«Решение о необходимости введения „Разговоров о важном“ во всех дошкольных учреждениях будет приниматься по результатам проведённой апробации», — добавили в Министерстве.

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады в октябре 2024 года. Сейчас занятия проходят в школах и включают в себя темы, связанные с «ключевыми аспектами жизни человека в современной России».