Подвал БСМП планируют обследовать с целью использования под убежище

В подвальном помещении здания Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Калининграде планируют провести техническое обследование с целью переоборудования и последующего использования под защитное сооружение гражданской обороны. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести по адресу: ул. Александра Невского, 90. К поиску подрядчика готовится само учреждение. На обследование готовы потратить до 650 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.