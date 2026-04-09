Беспрозванных поручил минздраву выяснить, что не удовлетворяет пациентов

Губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение министерству здравоохранения наладить обратную связь с пациентами, чтобы понять, что именно вызывает их недовольство. По его словам, уровень удовлетворенности жителей медпомощью необходимо повысить до среднероссийского. Об этом он сообщил на встрече с главврачами 8 апреля.

«Работаем над системой повышения системы качества обслуживания пациентов, которые к вам приходят, — обратился он к главврачам. — Делайте опросы пациентов, спрашивайте, что понравилось, чего не хватает. Только когда вы будете общаться сами с ними, вы тогда поймёте, что ещё необходимо по каждому вашему медицинскому учреждению». По словам губернатора, обычно, когда человек доволен, он просто уходит. Когда недоволен, «что-то начинает». «Вот очень важно понимать, почему недоволен. Чего не хватило, какого оборудования? Или не то отношение, или долгое ожидание в очереди, или как-то выстроена система не так? Наша задача на этот год поработать чётко над удовлетворённостью наших пациентов», — добавил Беспрозванных.

Он также сказал, что не обслуживается ни в одной из коммерческих клиник региона. «Я обслуживаюсь в наших обычных больницах и поликлиниках, для того чтобы самому знать и видеть систему. Поэтому, коллеги, давайте поработаем над повышением качества», — отметил он.

Беспрозванных дал поручение довести показатель удовлетворённости жителей Калининградской области медицинской помощью до среднероссийского показателя, составляющего 60%. В Калининградской области на 2025 год он составлял 49,5% (на 5,5% выше, чем годом ранее).