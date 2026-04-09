Омбудсмен: белорусы вышли на первое место по числу браков с калининградцами

Граждане Беларуси в 2025 году заняли первое место по количеству браков с жителями Калининградской области, обогнав традиционно лидировавшие страны Средней Азии. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин во время ежегодного доклада на заседании комитета по безопасности Законодательного собрания.

«В Калининградской области тройка стран, лидирующих по количеству браков с участием иностранных граждан, всегда была из представителей Средней Азии. То есть калининградцы из всех иностранцев выбирали почему-то представителей Средней Азии», — отметил Никитин.

Он уточнил, что в 2024 году в число лидеров входили Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

«А в 2025 году, совершенно неожиданно, я вот никак не мог предположить, в эту тройку, причём сразу на первое место ворвалась Республика Беларусь. Теперь калининградцы больше всего заключают браки с гражданами Республики Беларусь», — сообщил омбудсмен.

Также, по его данным, жители региона заключали браки и с гражданами «достаточно далёких государств», включая Египет, Иран, Перу и Южно-Африканскую Республику.