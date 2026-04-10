Фонд капремонта заказывает проект ремонта фасада психбольницы в Калининграде

Фото: «Яндекс Панорамы» (2024 г.)
Фонд капитального ремонта ищет подрядчика для разработки проекта капитального ремонта фасада и отмостки психиатрической больницы №1 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы запланированы по адресу: ул. Невского, 78а. Заявки на участие в торгах принимают до 17 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 21 апреля. Контракт необходимо исполнить до 20 октября 2026 года. Непосредственно на работы отводится 135 дней — до 10 сентября. На разработку проекта готовы потратить до 1 338 461 рубля. Основание для проектирования — закон об областном бюджете на 2026 и плановый период 2027-28 годов.

Согласно данным из технического задания, трёхэтажное здание было построено в 1963 году. Его высота — 11,4 метра. Помимо капитального ремонта фасада и отмостки, требуется также отремонтировать семь наружных камер видеонаблюдения. Также необходимо предусмотреть окна с улучшенными теплотехническими характеристиками. Цветовое решение фасадов следует разработать с учётом окружающей застройки и согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования.

